Une nouvelle scène dédiée aux musiques actuelles aux Franches-Montagnes

Pas de concurrence avec le Chant du Gros

Le choix de la date n’est pas anodin non plus. Le Spiegelberg Festival se tiendra un mois après le Chant du Gros, autre festival franc-montagnard. « Cette période a été très réfléchie, explique Félicien Donzé. Le mois d’octobre dans les Franches-Montagnes c’est une saison assez magique, avec peu d’événements en parallèle. Cela nous permet aussi de trouver des artistes plus facilement à cette période. Nous ne sommes pas du tout en concurrence avec le Chant du Gros. » /cto-tna