Une remorque prend feu sur l’A16

Coup de chaleur sur l’A16 à Courgenay. Une remorque a pris feu à la sortie du tunnel du Mont-Terri direction Porrentruy mercredi vers 15h30. La police et les pompiers du Centre de renfort de Porrentruy se sont rendus sur place. L’intervention a nécessité la fermeture de l’autoroute durant une petite heure entre Saint-Ursanne et Courgenay. La police précise que les raisons du sinistre sont à déterminer et qu’il n’y a pas de blessé. /comm-clo