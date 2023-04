La pluie retarde les cultures de betteraves

De nombreux champs de betterave sont encore anormalement nus, dans la région. En général, les agriculteurs qui cultivent cette plante font leurs semis entre mi-mars et mi-avril, mais cette année, la pluie, les terres détrempées et les températures assez fraiches retardent le planning. Problème : plus on attend pour semer les betteraves, plus le rendement risque d'être impacté. Selon Patrick Roth, président de Jurasucre et producteur de betteraves, seul 20 à 25% de betteraves ont été semées jusqu'à maintenant. « Ce sont des semis qui ont été faits fin mars, il faut voir leur évolution et peut-être qu’il y aura des resemis à faire. »