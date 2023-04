Le flou entoure l’avenir de Clos-Henri

Le Clos-Henri va devoir se réinventer. L’institution qui accueille des personnes qui souffrent de problèmes de dépendance fait partie des infrastructures concernées par le Plan équilibre 22-26 adopté mercredi par le Parlement jurassien. La subvention attribuée à Clos-Henri sera réduite à partir de l’an prochain en vue de redimensionner, voire de supprimer le site qui se trouve au Prédame. La structure qui appartient à la fondation Addiction Jura va devoir se passer de 200'000 francs l’an prochain puis de 144'000 francs par an à partir de 2025. Le directeur d’Addiction Jura indique qu’il reste pour l’instant dans le flou quant à l’avenir du site. Stéphane Bonvin souligne que la décision du Parlement intervient alors que Clos-Henri mène depuis plusieurs mois des projets pour augmenter son taux d’occupation mais que ce dernier reste toutefois inférieur aux objectifs jusqu’à présent.

Stéphane Bonvin précise, par ailleurs, que l’institution développe depuis quatre ans ses prestations ambulatoires qui pourraient encore être accrues au détriment de l’offre résidentielle à la suite de la décision du législatif. Le directeur d’Addiction Jura attend ainsi une prochaine rencontre avec le Service cantonal de l’action sociale pour savoir quelle direction va prendre Clos-Henri. L’institution compte 12 EPT et Stéphane Bonvin ne cache pas que l’institution travaille avec « une chape de plomb » depuis l’annonce des mesures et que « beaucoup d’énergie a été mise ces derniers jours dans le but de pouvoir les sécuriser ».