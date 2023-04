Une zone à 60 km/h entre St-Ursanne et Les Rangiers

Un tronçon de 360 mètres passera de 80 à 60 km/h sur la route cantonale entre St-Ursanne et Les Rangiers. Un arrêté introduisant une règlementation locale du trafic à la hauteur de la ferme du Malrang a été publié jeudi dans le Journal officiel par le Département de l’environnement. Cette mesure a été prise pour des questions de sécurité à la suite notamment de demandes de riverains, selon Yves-Alain Fleury, le chef de la section des routes cantonales au Service des infrastructures. Le tracé en question est relativement sinueux et dispose de peu de visibilité. Le responsable souligne que des motards « peu scrupuleux » roulent régulièrement à une vitesse excessive dans ce secteur. Concrètement, la zone à 60 km/h sera introduite sur 180 mètres de part et d’autre du débouché du chemin d’accès à la ferme du Malrang. /alr