Edith Cuttat Gyger : « J’ai l’impression d’avoir changé cinq fois d’emploi »

C’est une page qui se tourne à l’administration de la capitale jurassienne : la chancelière Edith Cuttat Gyger s’en va officiellement ce vendredi après avoir passé 28 ans auprès des élus et du personnel municipal à Delémont. Avant de la laisser filer en retraite anticipée, elle est revenue sur l’évolution de l’administration et quelques souvenirs dans La Matinale ce vendredi.





Cinq maires

Le rôle de la chancelière, coordonner, accompagner les chefs de service, le Conseil de ville et le Conseil municipal, et organiser aussi des élections et votations et assurer le service à la population, implique d’effacer ses propres couleurs politiques. Surtout qu’Edith Cuttat Gyger a côtoyé cinq maires différents, Jacques Stadelmann, Pierre-Alain Gentil, Gilles Froidevaux, Pierre Kohler et Damien Chappuis. « C’est ça le piment de la profession. J’ai le sentiment d’avoir changé presque cinq fois d’emploi », explique la future retraitée.