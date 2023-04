Le Jura sur les rails d’ArcExpress. Le Gouvernement jurassien a décidé d’adhérer à l’association ArcExpress. L’amélioration de l’offre sur l’axe ferroviaire La Chaux-de-Fonds-Glovelier-Delémont-Bâle est le but principal d’ArcExpress, créée en novembre 2022. Ce projet doit permettre la circulation en train entre la capitale jurassienne et la métropole horlogère sans aucun changement et avec de fortes réductions de temps de parcours entre le haut du canton et les autres districts jurassiens. /jad