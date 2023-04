Nouveau visage du centre sportif de Courgenay

Courgenay peut à nouveau proposer un complexe sportif digne de ce nom. Après l’espace multisport, c’est le terrain de football qui a reçu cette semaine une pelouse synthétique. La rénovation des vestiaires touche aussi à sa fin. L’investissement est conséquent pour la commune, mais nécessaire selon le maire Didier Jolissaint : « surtout pour nos deux plus grandes sociétés, la gymnastique et le football. Ces gens exerçaient sur des infrastructures qui étaient totalement obsolètes ». Le coût des transformations s’élève à un peu plus de 3 millions de francs. Les autorités communales de Courgenay confirment que le site sera prêt pour la Fête cantonale jurassienne de gymnastique qui se déroule du 9 au 11 juin.