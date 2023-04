Des avocats-stagiaires jurassiens brillent à Neuchâtel

Des avocats-stagiaires jurassiens ont brillé au Championnat intercantonal des plaidoirie des avocats-stagiaires. La compétition s’est déroulée vendredi à l’Université de Neuchâtel et comprenait des épreuves de plaidoirie, d’improvisation et de mise en scène. A l’issue des huit épreuves, la délégation jurassienne, composée de Sarah Ventura, Océane Migliore, Pauline Hentzi, Mattia Musumeci, Lorin Barthoulot, Melih Yildirim, Océane Rondez, Juliette Gygax et Marie Duplain, l’a emporté devant les stagiaires neuchâtelois et fribourgeois. /comm-cto