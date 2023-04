Dix ans d’éveil corporel

Les cours d‘éveil corporel fêtent leurs 10 ans d’existence. Depuis 2012, la Fondation O2 et l’Office cantonal des sports proposent des cours gratuits et sans inscription aux enfants de 5 à 10 ans, à Delémont et Porrentruy. De quoi leur permettre de bouger, de développer leurs capacités motrices tout en s’amusant. Samedi matin, une séance spéciale était organisée à Delémont, au Gros-Seuc. Plusieurs dizaines d’enfants et leurs parents ont participé à des courses et autres activités.