Jura Rando dit halte aux détritus

L'association Jura Rando a pris ses bonnes résolutions : lors de son assemblée générale dimanche, le nouveau président Yannis Cuenot a présenté un nouveau projet qui lui tient à coeur. Chaque année, une thématique sera proposée aux membres, afin de mener à la réflexion et à l'action. Le thème des détritus a été choisi pour 2023, et les randonneurs de l'association recevront donc un petit sac, en voile de bateau recyclée, qui leur permettra de ramasser des déchets sur les sentiers empruntés. « Cette action nous a permis de jouer le jeu du circuit court, du recyclage, et du à une association de personnes en situation de handicap, qui a conditionné ces matériaux », explique Yannis Cuenot.