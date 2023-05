Braquage au restaurant Holy Cow, à Delémont

Deux individus ont braqué le restaurant Holy Cow à Delémont, dans la nuit de vendredi à samedi, peu après minuit. C’est ce que révélait dimanche le Matin. Deux « hommes en noir » sont entrés à la cuisine, et ont contraint une employée à leur donner le contenu de la caisse, rapporte le média romand. Ils ont ensuite quitté l’établissement avec l’argent.

Des clients et autres passants étaient présents place de la gare, au moment des faits, et plusieurs témoins ont identifié les deux suspects. La police a été alertée et des « noms ont circulé sur les réseaux sociaux », d’après le Matin. Les deux hommes se seraient ensuite rendus d’eux-mêmes à la police. L’enquête est désormais confiée au Ministère public jurassien. /cto