Pure Politique : la route vers la grève des femmes

La Suisse et le Jura vivront dans un peu plus d’un mois, le 14 juin, une nouvelle grève des femmes. Pour les syndicats et les mouvements féministes, la lutte n’a pas vraiment produit d’effets depuis la mobilisation de 2019, notamment sur l’égalité salariale, les rentes et le travail non rémunéré. Pure Politique vous propose une table ronde, mercredi 3 mai. Jeanne Beuret (membre active de l’Association interjurassienne grève des femmes) et Amélie Brahier (présidente du Parlement jurassien/Le Centre) sont les invitées de notre émission. Comment obtenir des résultats ? La grève est-elle un bon moyen et est-elle toujours bien perçue ? Quel rôle doivent jouer les élus face aux revendications ?



