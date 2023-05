Troisième place pour les musiciens de Reflets d'Ajoie au CRSA

Le club d'accordéonistes Reflets d'Ajoie, de Alle, termine 3e de la catégorie Seniors supérieur au Concours romand des sociétés d'accordéonistes (CRSA). La formation s'est rendue à Chalais samedi et dimanche, pour participer à l'événement. Sous la direction de Jérôme Courbat, il a interprété plusieurs pièces imposés et une pièce libre. Reflets d'Ajoie grimpe donc sur le podium avec une mention très bien, derrière des orchestres de St-Prex et Yverdons-Les-Bains. Le jury a aussi souligné la performance du jeune batteur de Reflets d'Ajoie, Clément Meyer. Il lui a adressé ses félicitations. /comm-cto