« Delémont marée basse » : une nouvelle étape démarre

Les travaux de « Delémont marée basse » sont entrés dans une nouvelle phase. Ils ont repris dernièrement dans le secteur supérieur « Centre amont » qui se situe entre le pont de la Maltière et la passerelle du Patouillet. Une grue à tour imposante sera montée ce mercredi. Le travail consistera ensuite à sécuriser et revitaliser la Sorne.

L’objectif principal est d’abaisser le lit de la rivière d’environ 80 centimètres lors de travaux d’excavation. Une fois ceux-ci terminés, la Sorne retrouvera un aspect encore plus naturel, favorable à la tranquillité de la faune et de la flore. D’autre part, l’abaissement du lit permettra une augmentation du débit de la rivière pour juguler des crues, même plus importantes que celles de 2007. Les murs existants seront conservés et au besoin assainis. L’installation de la grue ne nécessitera pas de fermeture de route, mais quelques perturbations du trafic seront possibles par moments. La circulation des piétons sera garantie. Le chantier durera jusqu’à fin octobre. /comm-rch