Gilles Fleury, un artiste aux mille facettes

Le parcours de Gilles Fleury est désormais recensé dans un ouvrage conséquent. L’association Tao-Ju a décidé de publier une monographie de 400 pages sur le parcours de l’artiste jurassien. Gilles Fleury a beaucoup peint, mais il a aussi tenu un journal intime dans lequel il a alimenté ses réflexions philosophiques. L’ouvrage intitulé « Le Livre de la fertilité » est agrémenté de nombreuses œuvres et dévoile aussi un côté spirituel cher à l’Ajoulot de 73 ans. Gilles Fleury estime que son ouvrage est avant tout destiné à alimenter les réflexions de ses lecteurs. « Ce livre peut se lire de différentes manières, en fonction de l’intérêt qu’on lui porte ou de l’état dans lequel on se trouve », souligne l’artiste jurassien. Dans cet ouvrage, on retrouve également des textes de plusieurs auteurs de notre région, comme Elisa Shua Dusapin.





A la quête d’une vie meilleure

Lassé et révolté par les injustices du monde, Gilles Fleury a parcouru de nombreux pays à la quête de réflexions et de découvertes. Il a surtout posé ses valises au Mexique, puis en Argentine et en Inde. Il a alimenté son esprit durant ses périples, ainsi qu’affiner ses techniques picturales, lui qui a notamment adopté la calligraphie orientale. Son parcours de vie atypique, Gilles Fleury le met en vitrine dans cet ouvrage aussi riche que dense. L’artiste ajoulot a aussi utilisé la peinture pour s’évader, lui qui est atteint de bipolarité depuis de longues années. Cette maladie l’a d’ailleurs parfois aidé dans son développement alors que Gilles Fleury a parfois dû « trouver un équilibre en marchant sur le fil du rasoir ». Aujourd’hui, il veut soulever la réflexion, inviter à la spiritualité à travers cet ouvrage, car l’artiste ne peint pas pour lui ou pour le prestige, mais bel et bien pour les autres, comme il aime si souvent le rappeler.





Le vernissage de l'ouvrage aura lieu samedi 6 mai à 11h au Musée jurassien d'art et d'histoire. Gilles Fleury sera également présent à la Bibliothèque cantonale de Porrentruy pour une table ronde le mercredi 10 mai à 18h30. /mle