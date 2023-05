Lugnez coupé en deux pour la réfection du pont de la Cœuvatte

Traverser Lugnez du nord au sud ne sera plus possible ces prochains mois. Le pont de la Cœuvatte est en travaux depuis ce mardi. Le Service des infrastructures a décidé de fermer entièrement ce segment de route cantonale. Jusqu’à fin septembre, les automobilistes venant de Beurnevésin ne pourront plus se rendre à Montignez et inversement. Environ 850 véhicules fréquentent tous les jours ce secteur, notamment des frontaliers en provenance de Réchésy et Pfetterhouse. L’inspecteur des routes, Yves-Alain Fleury, précise que le pont a besoin de travaux conséquents. Vieux de 110 ans, il se trouve dans un état critique, « 4 sur 5 ». L’ouvrage sera entièrement démoli et reconstruit en béton armé. Le coût des travaux est estimé à 400'000 francs, à charge du canton. Pour faire un travail de qualité dans un délai le plus court possible, il a été décidé de bloquer entièrement la route entre Lugnez et Montignez, ou Courcelles pour la France. Pour les piétons, des rues parallèles permettent de traverser le village, mais elles ne sont pas adaptées au trafic motorisé.





Des déviations par Porrentruy

Les automobilistes en provenance de Lugnez nord-ouest devront passer par Montignez pour rejoindre par exemple Porrentruy. Pour ceux en provenance de Lugnez sud-est, ils devront aussi se rendre à Porrentruy pour accéder entre autres à Boncourt. Ainsi des panneaux plutôt surprenants ont été posés ces derniers jours pour indiquer les directions de Lugnez sud et Lugnez nord. Un petit village qui se retrouve, malgré lui, dans la cour des grands. /ncp