Associations opposées au projet prévu au Banné

Plusieurs associations environnementales s’opposent au projet de sport et de loisirs prévu au Banné à Porrentruy. Elles l’ont fait savoir à travers un communiqué diffusé mardi soir. Pour rappel, un Bike Park, un parcours d’accrobranches, ainsi qu’un terrain de football synthétique, voire une piste d’inline hockey pourraient y voir le jour. Quatre associations (Pro Natura Jura, la SSNPP, l’ATE Jura et BirdLife Suisse) dénoncent l’incompatibilité de telles infrastructures avec un aménagement du territoire moderne et avec la biodiversité.





Plusieurs problèmes pointés du doigt

Ces infrastructures contreviennent aux principes de densification du bâti et de revitalisation des centres qui conduisent l’actuelle politique d’aménagement du territoire, selon les associations. D’après ces dernières, de telles installations doivent être accessibles par les transports publics et la mobilité douce. Or, les huit places prévues pour stationner les vélos sont insuffisantes, alors que le parking d’une centaine de places pour les voitures est jugé trop conséquent et incompréhensible.

Les organisations environnementales craignent aussi un dérangement important dans la réserve naturelle de Pro Natura située tout près de là, à Fontenais. Ces perturbations seraient liées à des allées et venues, mais aussi à l’augmentation de l’éclairage artificiel et aux nuisances sonores, selon les associations. Ces éléments pourraient avoir un effet très négatif sur différentes espèces qui sont déjà en danger d’extinction. /comm-mle