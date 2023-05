La rénovation du tunnel du Weissenstein est sur les rails

La rénovation du tunnel du Weissenstein n’attendra plus. Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur les recours contre l’attribution des travaux. La BLS obtient ainsi le feu vert pour les travaux d’assainissement du tunnel. Initialement prévus en 2021, ils débuteront au printemps 2024 et s'étendront jusqu’à fin 2025, indique mercredi la compagnie ferroviaire. Le tronçon entre Soleure et Moutier sera également rénové. Les gares et arrêts de la ligne seront notamment mis en conformité à la Loi sur l’égalité des personnes handicapées.





Système de bus mis en place

Le tronçon au nord du tunnel, de Moutier à Gänsbrunnen, sera complètement fermé durant cette période. Un système de bus sera mis en place pour remplacer les trains. Le tronçon au sud du tunnel sera lui fermé durant sept semaines en 2024 et sept autres en 2025. Là aussi, des trajets alternatifs en bus seront mis sur pied.

La compagnie ferroviaire BLS prévoit d’investir environ 150 millions de francs dans ces travaux d’assainissement, dont 85 millions seront consacrés à la rénovation du tunnel du Weissenstein. /comm-gtr