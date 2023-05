Moutier : retour à la baignade le 13 mai

A vos maillots de bain ! La piscine de Moutier rouvre ses portes le samedi 13 mai. Le bassin accueillera petits et grands jusqu’au 17 septembre. Le chef du service des infrastructures Marco Fernandez a indiqué ce mercredi que pour cette saison, il pourra compter sur une équipe de cinq gardiens fixes, dont un à 60%, et de huit auxiliaires pour garantir la sécurité des baigneurs. Les autorités prévôtoises annoncent également qu’une prévente des abonnements aura lieu du lundi 8 mai au vendredi 12 mai, ce qui permet d’économiser cinq francs. La saison estivale sera à nouveau ponctuée de différents événements. Il y aura notamment les festivités du 1er août, les 24h de la piscine et un tournoi de tennis de table. /comm-lyg