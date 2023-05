Ciné Song, un petit festival pour une grande leçon de vie

Un nouveau festival débarque dans le Jura… et il est accompagné d’une sacrée leçon de vie. Ciné Song se tiendra samedi dès 18h30 à Cinémont. Cinq jeunes artistes romands se produiront à Delémont, dont la Prévôtoise Soy Sarita. Les bénéfices de la soirée seront remis à l’association des Cartons du Cœur. Le festival Ciné Song a été mis sur pied par Maurine Barth, une Jurassienne de 20 ans atteinte d’un grave handicap de naissance.





Beaucoup de travail et une détermination folle

C’est le directeur de Cinémont Dave Cattin qui a proposé à son employée Maurine Barth de travailler sur l’organisation d’un événement. Amoureuse de musique, cette dernière s’est exécutée et a rapidement imaginé un festival avec des artistes romands. Maurine Barth a soumis son projet à Dave Cattin qui a donné son feu vert, non sans une forme d’admiration : « Je n’aurais jamais pensé qu’elle se lancerait dans quelque chose d’aussi conséquent », sourit-il. La jeune organisatrice déterminée, elle, n’a pas chômé… elle a contacté les Cartons du Cœur, prévu le visuel de l’événement, rassemblé un certain budget, organisé l’ensemble de la logistique et surtout encore convaincu les artistes à se produire sur la scène delémontaine… et gratuitement. Maurine Barth s’en réjouit : « Les artistes n’ont pas eu peur de mon handicap et m’ont fait confiance », constate-t-elle avec fierté. Avec la mise sur pied de cet événement, cette jeune femme pleine d’énergie veut montrer que le handicap ne doit pas être un frein à la créativité ni à l’ambition. /mle