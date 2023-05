La coordination des syndicats de la fonction publique inquiète des mesures d’économies

Les syndicats de la fonction publique ne sont pas rassurés par les décisions du Parlement jurassien. Dans un communiqué transmis jeudi matin, la CDS (APJU, SEC, SEJ, SPOCJ, SPP et Syna) indique qu’elle prend acte des mesures d’économies décidées par le Parlement jurassien, notamment la ponction salariale pour le personnel de l’État. La CDS tient à rappeler « les efforts nombreux et répétitifs » et demande que « cette dévalorisation permanente » soit abandonnée après la période de trois ans annoncée. La CDS estime que d’autres moyens doivent être trouvés pour assainir les finances cantonales et ne pas risquer de rendre la fonction publique moins attractive. La CDS déplore également la réduction du seuil de revenu donnant accès aux subsides pour les primes d’assurance maladie. /comm-tna