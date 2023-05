Un nouveau service pour rapprocher les employeurs et les demandeurs d’emploi

L’ORP Jura veut renforcer la rencontre entre employeurs et demandeurs d’emploi. L’Office régional de placement a développé un nouveau service intitulé « IncORPore ». Ce projet est né dans le cadre d’un programme d’impulsion de la Confédération visant à faciliter la réinsertion professionnelle. L’entité composée de dix conseillers en personnel se divise en deux secteurs. L’un a pour objectif de proposer un accompagnement plus intensif à certains chômeurs. « Il s’agit de personnes ayant des difficultés à se positionner sur le marché de l’emploi », souligne la cheffe de projet. Patricia Voillat donne l’exemple des plus de 50 ans, des demandeurs d’emploi qui ont des problèmes de santé ou encore de ceux dont la formation est obsolète.