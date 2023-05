Un « nouvel écosystème » se met en place dans l’économie jurassienne

Une entreprise brésilienne à Rossemaison

Présente à la conférence de presse, la directrice générale de BioScience Medical SA, Ana Carolina Pengo, a expliqué comment son entreprise active dans la fabrication et la commercialisation d’implants et de prothèses haut de gamme est arrivée dans la région. Après avoir pris pied à La Chaux-de-Fonds, la société a été séduite par le canton du Jura en raison de ses connexions avec Bâle et de l’émulation autour des medtech. Aujourd’hui, BioScience Medical SA fabrique 25% de ses produits à Rossemaison. Ses ventes se font actuellement au Brésil, mais la société aimerait pouvoir étendre son marché à l’avenir. /alr