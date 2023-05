Commentaire : le pipi bleu

Ça fait environ sept ans que je côtoie quotidiennement des Pampers et autres couches. Et jamais je n’ai rencontré de pipi bleu. Des bien jaunes, des très clairs et des tout roses, oui, mais jamais du bleu. Pour ma défense je n’ai pas de Schtroumpf à la maison, juste trois garçons.

Alors je ne comprends pas pourquoi les publicités insistent pour verser des liquides bleus dans les couches pour prouver leur étanchéité. Je ne crois pas que les bébés doivent se sentir gênés d’uriner jaune, comme le reste du monde. C’est plutôt le monde du marketing qui devrait avoir honte de montrer en 2023 des images aussi éloignées de la réalité. On se souvient que, jusqu’en 2018, le sang menstruel était aussi bleu. Depuis, on ose enfin dévoiler ce que sont les règles et dédiaboliser ce phénomène si naturel. Alors si on revient à notre pipi bleu, à quand du jaune ?

Le caca a lui plus de chance, puisque les pubs osent montrent des selles brunes, mais attention les petites crottes bien fermes ont le sourire. Des molles, des liquides, des trop dures, j’en ai vu beaucoup, mais je vous assure je n’ai jamais croisé des selles souriantes au fond des Pampers au cours de ma carrière de maman. Alors c’est sûr que montrer des couches-culottes souillées, ça ne vend pas du rêve, mais au moins ça rassure les millions de parents qui pataugent dans … le bonheur !