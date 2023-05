La violence domestique abordée par les tout-petits

Elle s’appelle Imi, une petite fille comme les autres qui remarque que sa maman souffre. En cause, des violences commises par son papa. Cette histoire, fictive mais certainement tristement réelle pour nombre d'enfants, est racontée dans un livre imaginé par l'association Solidarité Femmes. L’ouvrage se veut un moyen d’aborder à l’école, chez les plus petits, la problématique très sensible des violences domestiques. Les classes primaires et enfantines de Moutier ont accueilli ces derniers jours un atelier animé par Solidarité Femme Bienne et Région. « Il faut briser le tabou, oser en parler très vite, déjà à l’école. Que les enfants puissent se rendre compte que ce genre de situation n’a rien de normal », insiste Rosalie Julien, psychologue. Dans les classes romandes de 1H à 4H, elle et sa collègue Stefanie Nuozzi expliquent, sensibilisent, écoutent aussi. « Nous restons à disposition après l’animation, pour les parents, pour les professionnels, afin de leur donner des pistes de solutions. »