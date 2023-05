Le Centre annonce six candidats pour les élections fédérales

Le Centre Jura veut maintenir ses deux sièges à Berne. Ce vendredi, le parti jurassien a annoncé les candidatures de six de ses membres pour épauler Charles Juillard et succéder à Jean-Paul Gschwind. À l’occasion des élections fédérales du 22 octobre, Charles Juillard et François Monin forment une liste pour le Conseil des États. Amélie Brahier, Gauthier Corbat, Anne Froidevaux et Magali Voillat sont en lice pour le Conseil national. Ainsi le comité directeur a fait le choix d’une équipe issue du groupe parlementaire, unie sous le slogan « pour moins de Je et plus de Nous ».

L’assemblée du Centre Jura doit encore se prononcer sur ces candidatures le 16 mai prochain à Glovelier, à l’occasion du congrès d’investiture. Le programme politique pour la prochaine législature fédérale y sera également présenté. /comm-jad-ncp