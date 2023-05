MPS Watch rachète Charly Veya SA à Glovelier

Déjà présent en Ajoie via son site de production à Bonfol, MPS Watch (division horlogère du groupe MPS Micro Precision Systems AG) investit désormais la Vallée de Delémont. Le groupe horloger basé à Bienne annonce le rachat de l’entreprise Charly Veya SA à Glovelier, spécialisé dans l’étampage haut de gamme pour la fabrication de boîtes de montre et de masses oscillantes. « Grâce à cette nouvelle entité, MPS Watch est désormais en mesure d’offrir à ses clients, en complément aux roulements à billes et aux composants de mouvements horlogers, des composants réalisés par frappe. MPS Watch pourra notamment fournir des rotors complets intégrant un roulement à billes de haute performance et une masse oscillante de sa propre fabrication en matière précieuse », précise MPS Watch dans un communiqué. Glovelier devient le cinquième site du groupe après le siège à Bienne et les usines de Court, Bonfol et Boston aux États-Unis. /comm-jpi