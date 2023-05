Un site pour informer et échanger sur la géothermie

Un site internet pour informer et échanger sur le projet de géothermie. C’est ce que propose la Commission de suivi d’information (CSI) ce vendredi. Déjà disponible, la page a pour ambition de devenir une plateforme d’information et d’échange « transparente et factuelle », rapporte le CSI dans un communiqué. Chacun a la possibilité de participer aux échanges et suivre le projet. Une foire aux questions (FAQ) et un formulaire de vérification d’informations (« Fact checking ») y sont disponibles. /comm-jad