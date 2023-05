L’Université populaire jurassienne se réorganise

L’Université populaire jurassienne mène une importante mue. L’UPJ a tenu ce samedi son assemblée générale aujourd’hui au Centre Nature Les Cerlatez. L’institution a notamment planché sur un projet de simplification de sa gouvernance et de son fonctionnement. Le concept baptisé UPJ 2030 a été lancé au début de l’année. Il vise, notamment, à unifier les pratiques au sein des différentes instances et sera totalement effectif à partir de 2024. Le président de l’UPJ précise qu’il s’agit également d’impliquer toutes les entités et les collaborateurs de l’institution pour parvenir à une nouvelle organisation « plus souple et plus pratique ». « C’est la mise en commun de toutes les forces de l’UPJ pour continuer à mettre sur pied des cours nouveaux et des activités nouvelles », souligne Richard Kolzer qui est en fonction depuis mai 2022. La nécessité de se réinventer à l’interne s’explique par des structures devenues inadaptées et par le déficit enregistré par le secrétariat central au niveau de l’administration depuis 10 ans.