La chapelle Ste-Croix remise à neuf

La chapelle Ste-Croix à Fontenais a retrouvé son lustre d’antan. L’édifice religieux qui date de 1445 est officiellement inauguré ce week-end après plus de sept ans de travaux. L’extérieur et l’intérieur du bâtiment ont été complètement refaits et des aménagements extérieurs ont été réalisés. Tout n’est pourtant pas achevé pour autant puisque les travaux dans le chœur – qui abrite des fresques du XVème siècle - sont en cours de finition. La chapelle Ste-Croix dispose dorénavant d’une vocation culturelle. Elle accueille des concerts et des expositions mais pourra aussi être louée pour des événements publics ou privés. L’exploitation du bâtiment relève d’une fondation qui a été créée et le volet culturel a été confié à une association baptisée Espace Ste-Croix. L’idée de rénover l’édifice a été lancée en 2009 par Bernard Bédat et Hubert Voisard. La chapelle risquait de tomber en ruine et les deux hommes souhaitaient la faire revivre. Hubert Voisard se dit « très heureux et émerveillé » du résultat. Il souligne également l’importance d’en avoir fait un lieu vivant.