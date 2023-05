Les Vert-e-s Jura en lice pour le National et les Etats

Les Vert-e-s Jura abattent leurs cartes en vue des élections fédérales d’octobre prochain. Le parti écologiste a défini sa stratégie et a nommé ses candidats ce samedi après-midi lors d’une assemblée générale extraordinaire. Les Vert-e-s Jura présenteront Pauline Godat au Conseil des Etats et au Conseil national. La députée du Bémont sera accompagnée de Céline Robert-Charrue Linder pour l’élection à la Chambre du peuple. Une liste jeunes avec Sophie Burri de Soyhières et Gaëtan Marchand de Montfaucon sera également en lice pour le National. /comm-fco





Développement à suivre