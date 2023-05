Les Gorges de Court seront fermées au trafic

Les Gorges de Court vont être inaccessibles à partir du lundi 8 mai, et ce jusqu’au 28 juillet. En cause, l’assainissement du Pont des mineurs qui se trouve sur la route des gorges. L’infrastructure est vieille de 85 ans et doit donc faire peau neuve. Cédric Berberat, le chef du service des ponts et chaussées du Jura bernois, explique que depuis sa création, le pont n’a fait l’objet que de très peu de rénovations et d’entretien. « Il a été entretenu pour garantir sa stabilité bien entendu, mais en termes de résistance, les lois et normes ont évolué et le pont présente certains déficits par rapport à ces éléments », explique-t-il. Pour ces travaux, plusieurs étapes sont à l’ordre du jour. Dans un premier temps, les « trottoirs » vont être supprimés, car ils ne sont plus aux normes. Ces derniers vont être renforcés par des sommiers qui permettront d'installer une glissière de sécurité. Dans un second temps, la structure du pont sera également améliorée. « On va profiter de ces travaux pour adapter légèrement la géométrie routière et améliorer la courbe », complète Cédric Berberat.