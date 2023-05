Une forte mobilisation contre la géothermie profonde

La manifestation représente un beau succès pour les organisateurs qui ne tablaient pas forcément sur une aussi forte mobilisation. Le président de Citoyens responsables Jura, Jack Aubry, évoque « une moitié de surprise ». Il se dit « très satisfait » et estime que le succès de la manifestation montre que « la population ne veut pas de ce projet ». Jack Aubry indique également qu’il s’agit d’un signal pour le Gouvernement jurassien qui doit « travailler pour la population et pas pour une entreprise privée de Zurich ». Le président de Citoyens responsable Jura précise que d’autres manifestations sont prévues prochainement et que des démarches juridiques sont toujours en cours concernant le permis de construire.