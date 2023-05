Hausse des vols de véhicules dans le Jura

Les vols de véhicule ainsi que les vols à la tire ont augmenté en avril dans le Jura. La police cantonale a publié ce lundi les chiffres mensuels de la criminalité. Les statistiques recensent notamment 20 vols de véhicules contre 16 le mois précédent. Les vols à la tire sont passés quant à eux de seulement 1 en avril à 3 en mars. Les cas de lésions corporelles ont également augmenté. Tous les délits ne sont néanmoins pas en hausse : les chiffres font état d’une diminution des dommages à la propriété, des vols par effraction et des vols dans les véhicules qui ont baissé de plus de moitié en passant de 48 à 22. La police n’a recensé aucun vol par effraction dans un véhicule alors qu’il y en a eu 9 le mois précédent. Le nombre de lésés et plaignants est également en baisse. Ils sont 209 en mars contre 166 en avril. La tendance des vols dans les commerces, magasins et habitations est en légère baisse.