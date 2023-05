Martial Courtet : « La tendance est positive » sur le marché jurassien de l’apprentissage

La situation est toujours au beau fixe en matière d’apprentissage dans le Jura : « La tendance est positive », s’est réjoui le ministre jurassien de la Formation Martial Courtet ce lundi sur RFJ à l’occasion du lancement de la semaine de la formation professionnelle. Cette année, les organisateurs de ce rendez-vous mettent un focus sur les parents qui ont un rôle déterminant dans l’accompagnement de leur enfant sur la voie du travail.







Offre variée, adolescent intéressé

Le regard que les jeunes portent sur le monde du travail a beaucoup évolué ces dernières années, selon Martial Courtet. Ce dernier ajoute que le Jura dispose de nombreux arguments pour convaincre les jeunes à se former dans différentes voies professionnelles. D’après le ministre, l’offre est variée et l’innovation que promeut le Jura attire les jeunes. D’ailleurs, la nombre de contrats d’apprentissage signés à fin avril atteint 323, contre 309 à la même période de l’an dernier. Certains domaines manquent toutefois encore de jeunes, ce à quoi les autorités tentent de remédier via différents moyens. Le Canton du Jura maintient d’ailleurs son encouragement envers les entreprises pour que ces dernières continuent à former. /mle