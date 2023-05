PSJ et Verts jurassiens : destins liés ou chacun pour soi ?

Le Parti socialiste jurassien et les Verts jurassiens font face à la stratégie en vue des élections fédérales de cet automne. Les écologistes ont annoncé samedi la candidature de leur co-présidente Pauline Godat pour le Conseil des Etats, tout en proposant de composer un ticket commun avec le PSJ. Le hic : les socialistes ont de leur côté proposé le 19 avril dernier un ticket avec la sortante Mathilde Crevoisier Crelier et la ministre Nathalie Barthoulot.

La balle est dans le camp des membres du PSJ, qui se réuniront en congrès le 23 mai. On saura alors si les deux partis de gauche feront cause commune pour la Chambre des cantons ou s’ils partiront chacun de leur côté. Mais il est en tout cas difficile d’imaginer que les socialistes détricoteront leur liste de deux personnalités. « Pour l’heure, nous avons des candidates à la candidature. Il y aura des discussions au congrès », dit Katia Lehmann, la présidente du PSJ. Reste que chaque formation a dévoilé ses cartes sans véritable concertation préalable. « Si on veut partir le plus sainement et sereinement possible dans une alliance, on doit entamer des discussions avant la procédure. C’est certainement quelque chose qui aurait pu se faire à l’automne, préalablement. Ça aurait été plus simple. Mais la proposition est venue des Verts et nous en prenons acte » ajoute Katia Lehmann. Du côté des écologistes, la co-présidente et candidate Pauline Godat a indiqué samedi qu’une stratégie d’alliance a été proposée au Parti socialiste en février. Sans doute trop tard pour le PSJ. Sa présidente Katia Lehmann confie encore qu’aucune rencontre avec les écologistes n’est prévue avant le congrès du 23 mai. « Nous allons nous en remettre à la décision de nos membres ».

Verdict dans quinze jours, donc. Si le PSJ choisit de conserver son ticket tel quel pour les Etats, les Verts partiront seuls. /rch