Un robot-serveur employé dans un restaurant aux Bois

Chargée de plats, « Bella » se déplace jusqu’aux tables grâce à une cartographie numérique du restaurant. Son but est d’offrir un soutien aux employés qui servent ensuite les clients. « On ne veut pas remplacer notre personnel par un robot. Le robot est là pour aider notre personnel, pour apporter des assiettes », affirme le patron de l’établissement. Le robot mesure environ 1,4 mètre et pèse autour de 30 kg. Il est formé de quatre plateaux. Chaque étage peut supporter 10 kg de marchandise. Le serveur Valérian Aubry apprécie ce soutien : « Il nous aide de plus en plus. Cet été il nous servira encore plus puisqu’on a la terrasse à 500 mètres de la cuisine », salue-t-il.