Décollage imminent pour La Friche

Un nouvel espace synonyme de liberté. L’association d’art actuel La Nef inaugure ses nouveaux locaux ce week-end avec un événement baptisé Décollage. Auparavant basés dans l'ancienne église du Noirmont, la Nef occupe désormais un ancien garage dans la friche de l’usine Thécla à St-Ursanne. Les lieux avaient déjà accueilli l'expo cantonale Berne Jura fin 2022, un peu en urgence, de l'aveu du président de La Nef Eric Rihs. Pour innaugurer ce nouveau lieu, plusieurs artistes régionaux et internationaux réaliseront des performances dans ces locaux qui offrent de nouvelles perspectives à l’association. « On peut travailler plus librement ici. S’il faut faire un trou, repeindre, structurer les locaux différemment on peut le faire. C’est une nouvelle aventure pour nous, c’est dynamisant et nous offre des perspectives incroyables » se réjouit le président de la Nef Eric Rihs. Et les idées ne manquent pas. La Nef prépare également sa prochaine exposition baptisée « Cueillir ses cerises ». Elle aura lieu mi- juin et s’intéressera aux biais cognitifs.





Des performances et des concerts

Pour inaugurer comme il se doit son nouveau cocon, la Nef prévoit deux journées de performances artistiques samedi et dimanche. Des artistes de la région et internationaux se succéderont. A l’image des frères André et Michel Décosterd de Cod.Act. Ils proposeront une performance baptisée « Von Roll Twist » dans laquelle un danseur utilisera des bobines de remontées mécaniques produites par Von Roll pour créer du son.

Plusieurs concerts sont également au programme, avec notamment les Polonais de Rozwód ou la Chaux-de-fonnière Céline Hänni ou la Valaisanne Aurélie Emery.

Programme complet de la manifestation ici. /tna