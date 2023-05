Commentaire : il est pourtant l'heure d'encourager les voyages en train

Le nouvel horaire CFF 2025 n’en finit plus de faire réagir : mercredi matin, Moutier a publié un communiqué et a déclaré regretter une décision qui nuit à l’attractivité de la région. Porrentruy et le SIDP se sont exprimés mardi, et la veille, Delémont et d’autres villes romandes se sont unies pour dénoncer l’annonce des CFF. Parmi les changements à l'horizon 2025, la suppression de la liaison directe entre l’Arc jurassien et Genève pour 10 ans.

Outre les villes, la section jurassienne de l’Association transports et environnement a aussi publié un communiqué pour dénoncer une dégradation de l’offre ferroviaire. Et parmi les points avancés par les villes et autres associations, il y a l’argument climatique.