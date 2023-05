La section jurassienne de l’ATE dénonce elle aussi l’horaire 2025 des CFF

La section jurassienne de l’association transports environnement (ATE) se soulève elle aussi contre le nouvel horaire 2025 des CFF. Dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, elle dénonce « une énième et importante dégradation de l’offre ferroviaire entre Bâle et l’arc lémanique par Delémont ». Selon elle, les deux changements imposés pour rejoindre Genève sont un « non-sens absolu » et rend les transports publics toujours moins attractifs… attractivité déjà « entamée » par la hausse des prix des transports, annoncée en avril dernier.





Impact sur le changement climatique

L’ATE section Jura estime que ces changements ont un impact sur le dérèglement climatique, et propose de changer de paradigme : un retour à l’horaire de fin 2014, qui offrait une liaison horaire directe de Bâle/Delémont vers Genève et une autre vers Lausanne. Pour l'association, mieux vaut des liaisons directes moins fréquentes « mais de qualité », puisque ces trajets « ne sont pas effectués par un nombre élevé de pendulaires ». Elle demande aussi une réduction des tarifs des titres de transports publics, et de réduire l’offre sur le réseau suisse romand, pour « garantir la stabilité de l’exploitation ferroviaire ». La section jurassienne de l'ATE note encore que les autorités se doivent d’agir pour rendre les transports publics plus attractifs, plus pratiques et plus rapides... de quoi offrir une alternative à la voiture individuelle, notamment dans des régions périphériques comme le Jura. /comm-cto