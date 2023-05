Laura Chaignat joue sur ses terres

« Les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux, oui je me réjouis », avoue Laura Chaignat. La Franc-Montagnarde présente son premier seule-en-scène pour la première fois au public jurassien. Elle jouera Presque Phèdre ce mercredi et ce jeudi (20h) dans la Grande salle du Théâtre du Jura, qui a très rapidement fait le plein. « J’avoue que je réalise un rêve ce soir parce que cette représentation coche beaucoup de choses », a réagi la comédienne des Sairains, invitée du journal de 18h sur RFJ. « Cela coche le fait qu’il y a un théâtre dans le Jura, que je remplisse une énorme salle, que c’est mon premier seule-en-scène ».

Ce spectacle autobiographique est qualifié de drôle, sensible, touchant par les critiques. Il a été lancé le 7 mars au Théâtre Boulimie à Lausanne, puis joué aussi à l’Echandole à Yverdon. Et ensuite ? « J’irai à St-Imier le 20 octobre et à Reconvilier les 9 et 10 décembre et d’autres dates viendront encore », a révélé Laura Chaignat. « Et évidemment, il y aura Montfaucon, à fin octobre », rappelle-t-elle. Étape inévitable quand on vient des Sairains ! /clo