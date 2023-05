Le passeport-vacances ouvert aux inscriptions

Les inscriptions au passeport-vacances de Delémont sont ouvertes. Jusqu’au 30 mai prochain, les enfants âgés de 6 ans révolus, domiciliés et scolarisés dans le district de Delémont, peuvent s’inscrire pour participer aux 125 activités différentes proposées. Certaines sont traditionnelles et attendues, d’autres sont nouvelles, explique le communiqué du Centre culturel régional de Delémont. Parmi ces nouveautés figurent notamment des ateliers de cuisine ludique, une visite de la villa romaine de Vicques et du Château d’Asuel, une balade avec des ânes ou encore des ateliers de Landart.

Le passeport-vacances de Delémont aura lieu du lundi 7 août au samedi 19 août prochain. À l’image de l’édition précédente, un spectacle aura lieu en collaboration avec les Elephantaisies le jeudi 17 août. Les inscriptions se font en ligne sur le site officiel. /comm-jad