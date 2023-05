Nouveaux horaires CFF : Moutier rejoint la gronde

Moutier rejoint la grogne face à l'horaire 2025 des CFF. La Municipalité se joint à huit villes romandes - Delémont, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon-les-Bains, Morges, Genève, et Porrentruy – et conteste les changements qui suppriment pour dix ans la liaison directe entre l’Arc jurassien et Genève. Les autorités de la cité prévôtoise demandent dans un communiqué mercredi « la réduction sensible des désagréments annoncés ainsi qu’une augmentation du nombre de connexions directes ».

La Municipalité dénonce également un non-sens climatique et la hausse des prix des transports publics. Elle salue en revanche l’augmentation des cadences entre le pied du Jura et Lausanne dès décembre 2024.

Moutier se dit encore ouverte au dialogue avec les CFF et l’Office fédéral des transports afin « d'élaborer des alternatives viables ». /comm-gtr