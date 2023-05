Pour les Saints de glace… de la pluie

Le soleil, les grillades, ça n’est pas pour tout de suite… Ce jeudi 11 mai, c’est le début de la période des Saints de glace, qui s’étend traditionnellement jusqu’au 14-15 mai. Cette année, les experts de Météonews ne prédisent pas de risque de gel. Par contre, les conditions de grisaille et les précipitations régulières que nous avons connues ces dernières semaines devraient rester d’actualité ces prochains jours.





De la sécheresse à la pluie

Il y a encore un petit peu plus d’un mois, on s’inquiétait du manque de précipitations, de la sécheresse et de l’état alarmant des nappes phréatiques. Vincent Devantay, météorologue à Météonews, relève que ces risques-là semblent être écartés, ce qui n’est peut-être pas agréable pour la population en général, mais représente une bonne nouvelle pour la nature, et en particulier pour la forêt, qui peut désormais s’armer avant les possibles fortes chaleurs de l’été.