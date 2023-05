Rapper ses différences pour lutter contre le harcèlement

Leurs idées, leur vécu et leurs émotions ont été compilés par le rappeur de Porrentruy « Nepthune » qui les a accompagnés depuis le début du projet. Pour plusieurs enfants, c’était l’occasion de mettre des mots sur des choses difficiles. « La solitude, le harcèlement, les problèmes qu’on a dans la vie quoi ! Ça va passer dans le monde entier… enfin pas forcément, mais il y a les parents qui vont venir voir, plusieurs personnes qui vont l’entendre, je pense que c’est bien ! », lâche Élodie, 12 ans. Sa copine Amalia confie que « ça peut arriver à tout le monde donc il faut essayer d’arrêter ça ».





« C’est complètement rap comme sujet, c’est très actuel »

« Ta différence ne te rend pas bizarre, au contraire elle fait de toi une personne si spéciale », rappent ces enfants. Ce sont leurs mots, mis ensuite en chanson par Bryan Zola alias « Nepthune » qui y voit un thème qui colle parfaitement au courant hip-hop. « C’est complètement rap comme sujet, c’est très actuel. C’est leur création, leurs paroles, leur authenticité et sincérité. Je mets vraiment l’accent sur l’écriture, le fait de pouvoir retranscrire ses émotions », explique le rappeur de Porrentruy, épaulé pour le mixage de la partie instrumentale par Esaïre Girardin. Une thématique également chère à Léa Orlandi, une éducatrice spécialisée qui travaille à l’école de Miécourt et au contact du handicap, impressionnée par la créativité des enfants et ce qu’ils sont capables d’exprimer. « Les choses qui ressortaient étaient assez fortes. C’est aussi un peu ce que je mets en avant dans mon métier tous les jours. Toute l’école a suivi, les enseignantes ont suivi et c’est ce travail d’équipe qui fait qu’aujourd’hui on arrive à un résultat aussi incroyable », s’émerveille-t-elle.