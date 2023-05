Vols de vélos dans le Jura : prudence !

Les voleurs de vélos doivent être mis en échec ! Le message délivré par la Police cantonale, qui a émis ce mercredi des mesures de prévention. 261 bicyclettes ont été dérobées l’an dernier dans le Jura, et on dénombre déjà 49 vols cette année. L’arrivée des beaux jours est propice à une poursuite du phénomène. Il s’agit donc de faire preuve de prudence et de sécuriser les vélos, que ce soit dans la rue ou à domicile.

Premièrement, la police recommande d’attacher son vélo à un support fixe avec un antivol homologué, et pas uniquement la roue avant qui est facile à démonter. Deuxièmement, il faut garer son vélo dans un local ou un garage sécurisé, c’est-à-dire verrouillé convenablement et solidement. Enfin troisièmement, il est suggéré de faire enregistrer et assurer son cycle. Noter le numéro de cadre, la marque et la couleur permet de reconnaître les vélos facilement et d’identifier les voleurs. La police rappelle encore logiquement que l’absence de sécurisation augmente de manière importante le risque de voir son bien être emporté.

La Police cantonale conclut en indiquant que tout fait suspect est à annoncer en tout temps en appelant le 117 en cas d’urgence ou le 032 420 65 65. L’application « Suisse ePolice » permet aussi de déclarer les vols rapidement et gratuitement. /comm-rch