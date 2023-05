Deux nouveaux immeubles pourraient sortir de terre à Courtételle

Deux nouveaux immeubles de 29 appartements chacun devraient sortir de terre au secteur Dos le Môtie à Courtételle. Une demande de permis de construire a été déposée récemment, et publiée ce jeudi dans le journal officiel. La zone compte déjà trois appartements similaires, bien remplis selon nos informations, alors qu’un quatrième est en cours de construction. Les 58 appartements proposés dans les cinq et sixième bâtiments, destinés pour une moitié à la vente et pour une autre moitié à la location, feraient passer le nombre de logements dans le secteur à près de 160.

« Il y a de la demande, et même une volonté d’avoir du neuf », assure Alain Joliat, chargé de projet pour l’entreprise Les Fils de Marc Joliat SA, propriétaire du site et auteure du projet. Un constat partagé par les autorités communales : « Courtételle possède un taux de logements vacants relativement bas » explique la conseillère communale en charge de l’urbanisme, Janique Horisberger.

La fin du dépôt public est fixée au 12 juin. /tbe