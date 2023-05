La lutte contre les crues s’organise à Bonfol

Bonfol veut se donner les moyens d’éviter les inondations. Le plan spécial « La Vendline et ses affluents » a été déposé dernièrement. L’information a été communiquée dans le Journal officiel jeudi. Le projet, estimé à 2,8 millions de francs, dont 75% de subventions fédérales, comprend la revitalisation du cours d’eau sur le territoire communal et des mesures de lutte contre les crues. Les études ont été lancées il y a une dizaine d'années à la suite des inondations de 2007 et 2010. La commune ajoulote a encore été touchée en 2021.

Deux chantiers principaux doivent permettre de retenir l’eau avant d’arriver au village, comme l’explique John Moser, conseiller communal en charge du dossier. Un aménagement en zone forestière doit stocker de l’eau dans de petites mares lors de fortes précipitations. Entre le terrain de football et le village, une écluse doit aussi être construite au niveau d’un pont. Elle va limiter le débit de l’eau de la Vendline et le trop-plein des étangs de Bonfol à 8m3/seconde, en offrant la possibilité d’inonder les champs en amont. Une fois dans le village, peu de mesures peuvent être prises, puisque le bâti est proche du lit de la rivière. Deux autres ponts vont être assainis et des terrains relevés. Le délai d’opposition au plan spécial court jusqu’au 12 juin. Après le traitement des éventuelles oppositions, l’assemblée communale devra encore donner son aval. /ncp