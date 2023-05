Les Gourmands du matin : Jérôme Courbat

Jérôme Courbat est sans doute un vrai gourmand de musiques et de saveurs jurassiennes. Son talent s’exprime d’abord dans la musique ; il remporte le trophée mondial de l’accordéon en 2017, il est également chanteur et directeur d’ensembles dont la fanfare de Cornol.

Côté métier, il a suivi avec succès sa formation de cuisinier avant de travailler dans la brigade de Claude Frôté à St-Blaise. Aujourd’hui Jérôme Courbat enseigne l’économie familiale et reste toujours inspiré par les bons goûts de sa région. Le plus important selon lui, est de partager et de transmettre :